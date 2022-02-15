Вольский район, Саратовская область, , 10:54 — REGNUM Очередное сообщение о нападении безнадзорных собак проверяют следственные органы в Саратовской области. От разъяренных животных, по данным публикации в социальных сетях, на этот раз пострадал 14-летний мальчик, сообщает следственное управление СКР по региону.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

В поселке Сенной Вольского района Саратовской области стая бродячих собак 14 февраля напала на мальчика. Животные порвали ему одежду, а также укусили за ногу. Ребенка доставили в больницу.

ИА REGNUM ранее сообщало, 10 февраля в Саратове около дома №10 по улице Чихарева бродячая собака напала на 12-летнего мальчика и укусила его. В городе Балаково 11 февраля рядом с домом №45 по улице Каховской бродячая собака укусила за руку девочку. Дети были госпитализированы в лечебные учреждения.

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