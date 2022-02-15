Новосибирск, , 10:42 — REGNUM Договоренность о снятии запрета на въезд более чем для 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый депутат) назвал «нонсесом». Он подчеркнул, что они являются нарушителями российского законодательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Трудовые мигранты

«120 тысяч человек получили амнистию. Это не просто люди, которые приезжали — уезжали, это нарушители действующего российского законодательства. И я так понимаю, там есть серьёзные нарушения, за которые их депортировали. Мне абсолютно не понятно, чем продиктовано подобное решение. То есть у нас сейчас ситуация с преступностью в этой сфере складывается не лучшим образом, регулярно мы видим резонансные преступления со стороны лиц, приехавших сюда на заработки. У нас не урегулирован до конца их правовой статус, кто-то из них по патентам, кто-то без патентов, у нас никто это нормально не контролирует. И мы своими руками ухудшаем эту ситуацию, пуская ещё 120 тысяч нарушителей. Я считаю, что это катастрофа», — отметил Антонов.

Напомним, что 9 февраля 2022 года министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода заявила, что между Москвой и Душанбе достигнута договоренность о возможности въезда в Россию 120 тысяч таджикских трудовых мигрантов, которым годом ранее запретили въезд. По её словам, «в их отношении была принята амнистия».