Биробиджан, , 10:42 — REGNUM В Биробиджане возобновили практику бесплатной доставки медикаментов горожанам, заразившимся коронавирусной инфекцией. С лекарствами в квартиры биробиджанцев приходят волонтёры, сообщили 15 февраля на странице мэрии в Instagram.

Волонтёр Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

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За неделю доставлены более ста наборов препаратов от COVID-19. Добровольцами являются активисты «Молодой гвардии». Организовал доставку волонтёрский центр партии «Единая Россия». Если раньше лекарства приносили только пожилым людям, то теперь доставляют всем, кто заразился коронавирусом.

Лекарства носят ежедневно, с соблюдением мер безопасности. Все добровольцы имеют прививки от COVID-19.

«Думаю, что будем работать в таком режиме до тех пор, пока будет нужна помощь людям либо по доставке медикаментов или продуктов — ситуации бывают очень разные», — отметил председатель городской думы Биробиджана Антон Болтов.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область — единственный в России регион, который находится в оранжевой зоне на сайте стопкоронавирус.рф. Остальные субъекты страны окрашены в красный цвет.