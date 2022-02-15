Канберра, , 13:49 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон считает, что полномочия правительства по депортации осужденных за уголовные преступления лиц, находящихся на континенте в качестве мигрантов, должны быть расширены. Об этом он заявил 15 февраля в эфире радиостанции 2GB.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно действующему законодательству Австралии, иностранные лица, осужденные за тяжкие преступления, не подлежат депортации, если им назначено наказание менее двух лет лишения свободы.

Теперь в Австралии могут внести изменения в закон, который может привести к депортации мигрантов, даже если они приговорены к лишению свободы менее чем на один год.

«Правило нужно исправить, его нужно менять», — заявил премьер-министр.

По его мнению, судьи выносят приговоры, которые позволяют преступникам «обойти» закон и остаться на территории Австралии даже после освобождения из пенитенциарных учреждений.

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