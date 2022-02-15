Канберра, 15 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон считает, что полномочия правительства по депортации осужденных за уголовные преступления лиц, находящихся на континенте в качестве мигрантов, должны быть расширены. Об этом он заявил 15 февраля в эфире радиостанции 2GB.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Согласно действующему законодательству Австралии, иностранные лица, осужденные за тяжкие преступления, не подлежат депортации, если им назначено наказание менее двух лет лишения свободы.

Теперь в Австралии могут внести изменения в закон, который может привести к депортации мигрантов, даже если они приговорены к лишению свободы менее чем на один год.

«Правило нужно исправить, его нужно менять», — заявил премьер-министр.

По его мнению, судьи выносят приговоры, которые позволяют преступникам «обойти» закон и остаться на территории Австралии даже после освобождения из пенитенциарных учреждений.