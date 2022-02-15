Ярославль, , 10:39 — REGNUM Ленинский районный суд Ярославля признал виновной в присвоении и растрате денежных средств в крупном и особо крупном размере бывшего директора регионального департамента госжилнадзора Елену Скоробогатову. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Елена Скоробогатова Yarnews.net

Напомним, чиновница фиктивно устроила на работу своего знакомого. С 2017 по 2019 год он получал зарплату, премии, однако по факту не работал. Также в этот период Скоробогатова выплачивала завышенные и необоснованные премии ряду сотрудников. Часть полученных денег передавались обратно обвиняемой. Общий ущерб от её действий оценили почти в 2,5 миллиона рублей.

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Судить Елену Скоробогатову начали ещё в январе 2021 года, но окончательный приговор был вынесен 14 февраля 2022 года.

«Окончательно ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на срок 2 года», — огласил приговор суд.

Помимо этого был удовлетворён гражданский иск заместителя прокурора о взыскании нанесённого ущерба в размере 2 миллионов 440 тысяч рублей.

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