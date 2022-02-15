Ярославль, 15 февраля 2022, 10:39 — REGNUM Ленинский районный суд Ярославля признал виновной в присвоении и растрате денежных средств в крупном и особо крупном размере бывшего директора регионального департамента госжилнадзора Елену Скоробогатову. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Напомним, чиновница фиктивно устроила на работу своего знакомого. С 2017 по 2019 год он получал зарплату, премии, однако по факту не работал. Также в этот период Скоробогатова выплачивала завышенные и необоснованные премии ряду сотрудников. Часть полученных денег передавались обратно обвиняемой. Общий ущерб от её действий оценили почти в 2,5 миллиона рублей.
Читайте также: Суд в Ярославле арестовал экс-директора областного департамента жилнадзора
Судить Елену Скоробогатову начали ещё в январе 2021 года, но окончательный приговор был вынесен 14 февраля 2022 года.
Помимо этого был удовлетворён гражданский иск заместителя прокурора о взыскании нанесённого ущерба в размере 2 миллионов 440 тысяч рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле начали судить экс-директора департамента госжилнадзора