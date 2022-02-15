Москва, 15 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Страны-участницы ОБСЕ окончательно теряют суверенитет, об этом говорит ситуация с ответами на запрос российского МИД о выполнении обязательств по неделимости безопасности. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что письма были адресованы каждому государству, министрам иностранных дел, но ответы за всех дали почему-то генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Пишешь одному — отвечает другой. Похоже на анекдот, но и такое случается», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил страны-члены ОБСЕ разъяснить, как именно их власти собираются выполнять обязательство по неделимости безопасности на практике в современных условиях, а также как они понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. Лавров 14 февраля сообщил, что никто из глав МИД этих стран не ответил на это прямое послание.

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