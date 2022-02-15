Канберра, , 10:49 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн в настоящее время ведет активную работу со своими коллегами из «стран-единомышленников» над санкциями, которые должны быть введены против России в случае ее «вторжения» на Украину. Комментарии прозвучали после того, как в США заявили, что «военное вторжение», вероятно, произойдет до окончания зимних Олимпийских игр 20 февраля. Об этом 15 февраля сообщил телеканал Sky News.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн The Official CTBTO Photostream

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Министр Пейн сказала, что Австралия и ранее вводила некоторые санкции в отношении России, но, в разработке находятся и другие.

«У нас есть ряд существующих санкций как в отношении российских организаций, так и в отношении граждан России», — сказала она ведущему Sky News.

Из-за опасений возможного «российского вторжения» сотрудники посольства Австралии в Киеве были отозваны, а дипломатическая деятельность сейчас осуществляется во Львове.

По словам Пейн, если Россия вторгнется на Украину, то консульская помощь австралийцам, находящимся на территории восточноевропейского государства, фактически будет невозможной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».