Барселона, Испания, 15 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес призвал исполнительную власть Педро Санчеса придать импульс диалогу о статусе региона, чтобы «разрешить политический конфликт между Каталонией и государством» и предотвратить дальнейшее «сползание Испании к авторитаризму» в лице угрозы правления «Народной партии» (Partido Popular) и «Голоса» (Vox). Об этом пишет агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

Арагонес провёл пресс-конференцию «Мы движемся вперед» по случаю первой годовщины региональных выборов 14 февраля.

Глава Женералитата также предложил «продолжать движение вперед через год после самой важной в истории победы сторонников независимости по количеству мест и проценту голосов».