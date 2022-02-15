Талица, Свердловская область, 15 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Жительница Талицы Свердловской области получила более 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Она упала на крыльце магазина крупной торговой сети и получила серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Андрей Репин ИА REGNUM Гололёд

Инцидент произошел в феврале 2020 года. В результате падения женщина получила перелом одного из позвонков и лучевой кости руки. Прокуратура установила, что травмирование произошло из-за наледи на крыльце. Ответственность за его уборку несет торговая организация.

В суд направили иск о взыскании с торговой сети суммы на лечение, а также компенсации морального вреда. В результате женщине выплатят 4700 рублей за понесенные затраты на лечение и 100 тыс. рублей за причиненный моральный вред.