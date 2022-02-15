Канберра, 15 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Контрабандные фейерверки весом 100 кг были изъяты правоохранителями в Виктории (штате на юго-востоке Австралии) после пятимесячного расследования по факту незаконного оборота пиротехники в социальных сетях. Об этом 15 февраля сообщил телеканал Nine News.

distel2610 Пиротехника

Полиция Виктории утверждает, что изъятые фейерверки рекламировались для продажи в социальных сетях.

14 февраля правоохранители провели обыски в пяти домовладениях, где и была обнаружена контрабанда. Помимо пиротехники, в домах также были изъяты деньги, оружие, наркотики и дорогой мотоцикл.

Обнаруженные фейерверки классифицируются как взрывчатые вещества и запрещены для использования широкой публикой, потому что они чрезвычайно опасны. После обысков 37-летнему мужчине были предъявлены многочисленные обвинения, в том числе и хранение взрывчатых веществ.