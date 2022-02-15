Париж, 15 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Франция продолжит репатриацию детей французских джихадистов из Сирии, но исключает любые подобные действия для взрослых. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

На данный момент Париж репатриировал 35 детей, в основном сирот. Около 80 француженок и 200 детей задержаны в лагерях на северо-востоке Сирии.

Юристы, парламентарии, неправительственные организации и консультативная комиссия по правам человека регулярно призывают французские власти репатриировать детей французских джихадистов. Организации придерживаются политики возвращения детей в каждом конкретном случае и считают, что взрослых следует судить на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавирусной инфекции продолжает идти на убыль во Франции, где, по данным министерства здравоохранения страны, за сутки от COVID-19 скончались 388 человек.