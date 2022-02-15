Симферополь, , 10:29 — REGNUM В два раза увеличится частота полётов между Крымом и шестью городами России в весенне-летний период по сравнению с расписанием 2021 года, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь» 15 февраля.

Летний споттинг в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В частности, частота рейсов между Симферополем и Белгородом увеличится с трех до семи раз в неделю. Летать можно будет с 27 мая, программа полётов продлится до конца октября. Всеря в пути составит около двух часов. Выполнять рейсы три авиакомпании — Nordwind, Smartavia и Redwings.

Также в летний период с двух до пяти раз в неделю увеличится количество рейсов в Крым и обратно из Ижевска и Мурманска. Из Ижевска рейсы с 30 мая по 29 октября будут осуществлять авиакомпании «Ижавиа» и Redwings, а из Мурманска с 31 мая по 6 октября будет летать Smartavia. Рейсы из Саранска и Ухты этим летом будут отправляться дважды в неделю, из Чебоксар — четыре раза в неделю.

По данным пресс-службы, на данный момент продажи билетов в Крым по весенне-летнему расписанию открыты из почти 60 городов.