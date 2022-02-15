Каменногорск, , 10:32 — REGNUM В городе Каменногорск Выборгского района Ленинградской области задержали мужчину, который убил ножом двух человек во время застолья. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Убийство 24-летнего безработного мужчины и 27-летней женщины без определённого места жительства произошло вечером 13 февраля в одной из квартир дома 86 по Ленинградскому шоссе в Каменногорске. Однако о преступлении стало известно лишь на следующий день.

По подозрению в убийстве людей сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений 51-летний житель поселка Пруды. Как выяснилось, между жертвами и предполагаемым преступником произошел конфликт во время распития спиртных напитков.

«Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в свою очередь в пресс-службе СУ СКР о Ленобласти, по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.