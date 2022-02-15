Канберра, , 10:38 — REGNUM За последние два года, ознаменованные пандемией коронавируса, цены на бензин в Австралии после резкого падения, вновь начали расти, причем делать это неуклонно. Фактически, с декабря 2020 года цена на нефть выросла более чем в четыре раза, что не могло не отразиться на кошельках автовладельцев. В то же время многие эксперты полагают, что тренд сохраниться и в 2022 году. Об этом 15 февраля сообщил телеканал Nine News.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, аналитик сырьевых рынков самого крупного банка Австралии Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар один из тех, кто предсказывает повышении цены на бензин в 2022 году. По его прогнозам, нефть вскоре превысит отметку в 100 долларов за баррель, что приведет к росту цен на бензин и, возможно, к повышению стоимости продуктов питания и других товаров.

Аналитик считает, что стоимость марки Brent будет колебаться в диапазоне 95−100$ за баррель.

«Но риск заключается в том, что цены на нефть (Brent) превысят отметку в 100 долларов за баррель, возможно, в первой половине этого года», — отметил Дхар в интервью Nine News.