Канберра, 15 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. За последние два года, ознаменованные пандемией коронавируса, цены на бензин в Австралии после резкого падения, вновь начали расти, причем делать это неуклонно. Фактически, с декабря 2020 года цена на нефть выросла более чем в четыре раза, что не могло не отразиться на кошельках автовладельцев. В то же время многие эксперты полагают, что тренд сохраниться и в 2022 году. Об этом 15 февраля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, аналитик сырьевых рынков самого крупного банка Австралии Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар один из тех, кто предсказывает повышении цены на бензин в 2022 году. По его прогнозам, нефть вскоре превысит отметку в 100 долларов за баррель, что приведет к росту цен на бензин и, возможно, к повышению стоимости продуктов питания и других товаров.

Аналитик считает, что стоимость марки Brent будет колебаться в диапазоне 95−100$ за баррель.

«Но риск заключается в том, что цены на нефть (Brent) превысят отметку в 100 долларов за баррель, возможно, в первой половине этого года», — отметил Дхар в интервью Nine News.