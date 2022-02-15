Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Уральцу, застрелившему тяжелобольную жену, избрали меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Pixabay.com Суд

Мужчина будет находиться в СИЗО минимум до 13 апреля. Он признал свою вину в совершении преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля мужчина застрелил свою тяжелобольную жену. Его задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Информацию о стрельбе охотника по прохожим в полиции опровергли.