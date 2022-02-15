Уфа, 15 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Цветы к мемориалу «Скорбящая мать» возложил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 15 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества… Помним, уважаем, благодарим», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 февраля является Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.