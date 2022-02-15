Пенза, 15 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В 2021 году прокуроры Пензенской области добились восстановления жилищных прав более 100 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор

Прокуроры в рамках надзорного сопровождения реализации нацпроекта «Демография» проверяют соблюдение родителями обязанности по регистрации права собственности детей на долю в общей собственности на жилые помещения, приобретенные за счет средств материнского (семейного) капитала.

Так, за прошлый год суды встали на сторону обвинения и удовлетворили 49 прокурорских исков с требованиями о возложении на родителей обязанности оформить в общую долевую собственность жилое помещение, приобретенное за счет маткапитала, об оспаривании сделок с жилой недвижимостью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области до конца 2022 года необходимо расселить 589 человек из 7,78 тыс. кв. метров аварийного жилья.

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