Канберра, 15 февраля 2022, 10:25 — REGNUM Несмотря на то, что в последнее время многие штаты Австралии сняли у себя многие ограничения, сбои в цепочках поставок по-прежнему продолжают оказывать давление на бизнес. В этой связи жителей Австралии призывают задуматься о покупке новой бытовой техники, такой как холодильники или стиральные машины, сейчас, поскольку цены на них стремительно растут. Об этом 15 февраля сообщил телеканал Nine News.

Стиральная машина reg
Стиральная машина reg

«Предприятия закрылись, а цена доставки примерно в три раза превышает норму. В результате цены были завышены», — пишут журналисты.

В компании JB Hi-Fi предупредили, что стоимость таких товаров, как холодильники и стиральные машины, которые и без того дороги, может вырасти примерно на 8%.

Стоимость таких товаров, как смарт-телевизоры и компьютеры, также подскочила на 2,4% во второй половине 2021 года. Это связано с ростом спроса на электронику во время локдаунов в сочетании с глобальной нехваткой чипов, используемых при производстве изделий.