Канберра, , 10:25 — REGNUM Несмотря на то, что в последнее время многие штаты Австралии сняли у себя многие ограничения, сбои в цепочках поставок по-прежнему продолжают оказывать давление на бизнес. В этой связи жителей Австралии призывают задуматься о покупке новой бытовой техники, такой как холодильники или стиральные машины, сейчас, поскольку цены на них стремительно растут. Об этом 15 февраля сообщил телеканал Nine News.

Стиральная машина reg

«Предприятия закрылись, а цена доставки примерно в три раза превышает норму. В результате цены были завышены», — пишут журналисты.

В компании JB Hi-Fi предупредили, что стоимость таких товаров, как холодильники и стиральные машины, которые и без того дороги, может вырасти примерно на 8%.

Стоимость таких товаров, как смарт-телевизоры и компьютеры, также подскочила на 2,4% во второй половине 2021 года. Это связано с ростом спроса на электронику во время локдаунов в сочетании с глобальной нехваткой чипов, используемых при производстве изделий.