Подгорица, 15 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Все виды топлива в Черногории с полуночи 15 февраля дорожали на три-четыре евроцента, сообщило Министерство капитальных инвестиций.

Pixabay.com Топливо

Цены на бензин Eurosuper 95 и 98 вырасли на четыре евроцента в ближайшие две недели и будут стоить 1,54 евро и 1,58 евро соответственно. Топочный мазут и евродизель подорожали на три цента — до 1,4 евро и 1,42 евро соответственно.

После этого повышения цен цены на топливо достигли исторического максимума. До сих пор самые высокие цены на топливо в Черногории были в 2012 году, когда бензин стоил 1,54 и 1,50 евро, а дизельное топливо — 1,38 евро. Последнее изменение цен на топливо было 1 февраля, когда все виды топлива подорожали на пять евроцентов.