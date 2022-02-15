Сургут, Югра, 15 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) 15 февраля западная чать города превратилась в каток из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает «Сургут 24».

LordTroy Сургут

На автодорогах образовалась многокилометровая пробка. Движение парализовало на Тюменском тракте, улицах Киртбая, Аэрофлотской, Есенина и прилегающих.

Прорыв трубы произошёл на Тюменском тракте в ночь на 15 февраля. По словам исполняющего обязанности директора «Горводоканала» Константина Щербакова, к порыву трубы, предположительно, привело смещение грунта, которое могло произойти из-за частых работ строительной техники в западной части Сургута.

На месте аварии работают коммунальщики, для транспорта организован на данный момент объезд. В «Горводоканале» предупредили, что в некоторых районах Сургута может наблюдаться ухудшение качества воды. Тюменский тракт планируется открыть в ближайшее время, обещают в коммунальном предприятии.