Канберра, 15 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. 15 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в студии радиостанции 2GB был вынужден оправдываться за свои недавние появления на публике в рамках предвыборной кампании, которые сопровождались скандалами.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Так, несколько недель назад, в разгар кризиса в домах престарелых, Моррисон отправился в парикмахерскую, где помыл голову одной из клиенток. Многие работники домов престарелых посчитали оскорблением, тот факт, что улыбающийся премьер-министр развлекается парикмахерской, позируя на камеры, а в учреждениях по уходу за престарелыми не хватает людей на фоне очередной волны коронавируса.

14 февраля Моррисон сыграл на укулеле песню новозеландской группы Dragon, что было расценено артистами как политизация их творчества. В разговоре с журналистами 2GB Моррисон заявил, что просто хотел показать, как живет семья премьер-министра и как ее члены проводят время.

«Так что, если люди хотят насмехаться надо мной за это, если они хотят насмехаться надо мной за другие вещи, например, за игру на укулеле, — окей, тогда они насмехаются над миллионами австралийцев, которые просто живут своей жизнью и делают отличную работу», — сказал премьер-министр.