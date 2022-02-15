Мельбурн, Австралия, , 10:46 — REGNUM Омбудсмен Виктории (юго-восток Австралии) Дебора Гласс рассмотрит официальное обращение Законодательного совета штата о повторном расследовании предполагаемой коррупции в Лейбористской партии, включая роль премьер-министра Дэниела Эндрюса в связи с нецелевым расходованием средств во время предвыборной кампании 2014 года. Об этом стало известно 15 февраля, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

Обращение к омбудсмену поступило после того, как на прошлой неделе Законодательный совет принял предложение бывшего депутата от лейбористской партии Адема Сомюрека, призывающее к повторному расследованию действий лейбористов во время избирательной кампании. Скандал связан с нецелевым использованием Лейбористской партией почти 400 000 долларов бюджетных средств.

«Общественность должна быть уверена в том, что бюджетные ресурсы штата не используются в политических целях, и, как всегда, любое расследование, которое я провожу, будет независимым и основанным на доказательствах», — говорится в заявлении омбудсмена Деборы Гласс.