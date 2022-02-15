Омск, 15 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Городские дорожные службы устраняют последствия продолжающегося в Омске снегопада, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Дорожники приступили к работе ещё ночью. В ночное время дороги обрабатывали от гололёда, вывозили снег, ликвидировали снежные заносы, проводили механизированное прометание. Параллельно очищались заездные карманы остановок.

В мэрии подчеркнули, что за прошедшие часы в Омске выпало большое количество осадков, снегопад не прекращается. К работам по уборке подключены все подразделения городского дорожного управления.

В течение дня в зимней уборке примут участие 230 рабочих, будет использовано порядка 168 единиц специализированной дорожной техники.

«В первую очередь все усилия направлены на расчистку загруженных автомагистралей, дорог первой и второй категории», — отметил главный инженер управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антон Глебов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в связи с непогодой руководителям предприятий и организаций рекомендовали 15 февраля по возможности сократить рабочий день.

Читайте также: Во Владивостоке из-за непогоды сократили рабочий день