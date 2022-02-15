Москва, , 10:19 — REGNUM В Москве для молодых учителей Москвы состоится конкурс «Педагогический старт». Это номинация городского профессионального конкурса «Педагоги года Москвы». Регистрация продлится до 28 февраля, сообщается на портале мэра столицы.

Учитель в классе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ранее это был конкурс молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию», в котором могли соревноваться молодые специалисты до 30 лет. В этом конкурсе учитывают не возраст молодых учителей, а педагогический стаж.

В конкурсе «Педагогический старт» три направления: «Учитель-мастер» — для педагогов со стажем до трех лет, «Учитель-лидер» — (стаж до пяти лет) и «Профессиональный союз» — для команд из пяти человек. В настоящее время в школах Москвы работают более 28 тыс. молодых педагогов в возрасте до 35 лет.

ИА REGNUM сообщало, в конце января в Москве стартовал конкурс «Педагоги года Москвы».

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