Москва, 15 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Москве для молодых учителей Москвы состоится конкурс «Педагогический старт». Это номинация городского профессионального конкурса «Педагоги года Москвы». Регистрация продлится до 28 февраля, сообщается на портале мэра столицы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

Ранее это был конкурс молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию», в котором могли соревноваться молодые специалисты до 30 лет. В этом конкурсе учитывают не возраст молодых учителей, а педагогический стаж.

В конкурсе «Педагогический старт» три направления: «Учитель-мастер» — для педагогов со стажем до трех лет, «Учитель-лидер» — (стаж до пяти лет) и «Профессиональный союз» — для команд из пяти человек. В настоящее время в школах Москвы работают более 28 тыс. молодых педагогов в возрасте до 35 лет.

ИА REGNUM сообщало, в конце января в Москве стартовал конкурс «Педагоги года Москвы».

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