Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону призвали городские власти остановить уничтожение зданий в историческом центре города и зелёных насаждений. Активисты в обращении к чиновникам напомнили о том, как 79 лет назад началось послевоенное восстановление и благоустройство донской столицы.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стены памятника культурного наследия

«Наши предки сдержали слово и передали нам зелёный город с уникальной исторической застройкой, современной инфраструктурой, ставший центром образования и культуры в масштабах страны. Наш долг и перед предками, и перед будущими поколениями — сохранить неповторимый облик Ростова, сделать его комфортным, наполненным творчеством и яркими событиями», — считают общественники.

Чиновников просят вернуть городу статус исторического поселения, ввести мораторий на снос зданий в историческом центре. Горожане призвали власти к созданию парков и скверов, а также требуют запретить уничтожение зелёного пояса на левом берегу реки Дон, остановить проектирование западной хорды, проходящей через Кумженскую рощу и исторические поселения станицы Гниловской.

ИА REGNUM сообщало, что ростовчане, проживающие в домах на улице Всесоюзной, протестуют против строительства западной хорды. Активисты в течение нескольких месяцев не могут добиться встречи с донским губернатором Василием Голубевым, чтобы пояснить свою позицию и услышать мнение власти.