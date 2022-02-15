К ярославскому бизнес-омбудсмену за год поступила тысяча обращений
Ярославль, 15 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В 2021 году в адрес уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова поступило 977 обращений от 1109 заявителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Наиболее проблемными сферами стали земельные и имущественные отношения, государственные и муниципальные закупки, налогообложение.
Самое большое количество жалоб поступило от предпринимателей Ярославля и Ярославского района, на втором месте — Рыбинск и Рыбинский район, на третьем — Переславль-Залесский.
Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что часть злободневных для бизнеса проблем успешно решается. Но есть проблемы, которые лишь усугубляются. Удалось разрешить вопрос погашения задолженности по государственным и муниципальным контрактам. Если на начало 2017 года кредиторская задолженность по исполненным контрактам перед бизнесом в регионе составляла более 1 млрд рублей, то на январь 2021-го — уже 185 млн рублей, а на начало 2022-го сумма снизилась до 40 млн рублей.
В 2021 году почти на 43% возросло количество правовых актов, поступивших к уполномоченному на оценку регулирующего воздействия. Эта процедура позволяет выявить в нормативных документах положения, приводящие к избыточным обязанностям и необоснованным расходам предпринимателей.
В числе новых вопросов, которые заявили о себе в 2021-ом, Альфир Бакиров назвал ситуацию с объектами дорожного сервиса, расположенными на трассе М8 «Холмогоры». Напомним, владелец автодороги — Упрдор «Холмогоры» — намерен ограничить доступ к торговым объектам с трассы в случае, если предприниматели не заключат договор на присоединение к автодороге и не оборудуют в надлежащем порядке примыкания к своим объектам. В начале февраля Альфир Бакиров направил письмо в адрес врио губернатора Михаила Евраева с просьбой вмешаться в ситуацию. Он считает, что здесь требуется изменение законодательства, а расходы на обустройство дороги государство и бизнес должны разделить.