Ярославль, 15 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В 2021 году в адрес уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова поступило 977 обращений от 1109 заявителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Альфир Бакиров Альфир Бакиров

Наиболее проблемными сферами стали земельные и имущественные отношения, государственные и муниципальные закупки, налогообложение.

Самое большое количество жалоб поступило от предпринимателей Ярославля и Ярославского района, на втором месте — Рыбинск и Рыбинский район, на третьем — Переславль-Залесский.

«Безусловным лидером по количеству обращений у нас стал 2020 год. Это предсказуемо связано с началом пандемии коронавируса. И если рассматривать 2020 год как форс-мажор, то по сравнению с 2018 и 2019-ым мы наблюдаем рост этого показателя», — сказал Альфир Бакиров.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что часть злободневных для бизнеса проблем успешно решается. Но есть проблемы, которые лишь усугубляются. Удалось разрешить вопрос погашения задолженности по государственным и муниципальным контрактам. Если на начало 2017 года кредиторская задолженность по исполненным контрактам перед бизнесом в регионе составляла более 1 млрд рублей, то на январь 2021-го — уже 185 млн рублей, а на начало 2022-го сумма снизилась до 40 млн рублей.

«В этой области прогресс значительный, а вот в сфере тарифообразования все не так радужно. Из года в год малый бизнес жалуется на растущие тарифы на электроэнергию и вывоз ТКО. На одной из последних встреч с предпринимателями прозвучало, что в последние годы за вывоз мусора они стали платить в 6 раз больше, чем до начала «мусорной» реформы. Возможность оборудовать отвечающую всем нормам площадку для накопления отходов есть не у всех, соответственно, этим предпринимателям приходится платить за вывоз мусора не по факту, а по нормативу, что увеличивает плату в несколько раз. Эти проблемы нужно решать на уровне Федерации, но, несмотря на многочисленные просьбы и предложения бизнес-объединений, никаких подвижек мы не видим», — рассказал Альфир Бакиров.

В 2021 году почти на 43% возросло количество правовых актов, поступивших к уполномоченному на оценку регулирующего воздействия. Эта процедура позволяет выявить в нормативных документах положения, приводящие к избыточным обязанностям и необоснованным расходам предпринимателей.

В числе новых вопросов, которые заявили о себе в 2021-ом, Альфир Бакиров назвал ситуацию с объектами дорожного сервиса, расположенными на трассе М8 «Холмогоры». Напомним, владелец автодороги — Упрдор «Холмогоры» — намерен ограничить доступ к торговым объектам с трассы в случае, если предприниматели не заключат договор на присоединение к автодороге и не оборудуют в надлежащем порядке примыкания к своим объектам. В начале февраля Альфир Бакиров направил письмо в адрес врио губернатора Михаила Евраева с просьбой вмешаться в ситуацию. Он считает, что здесь требуется изменение законодательства, а расходы на обустройство дороги государство и бизнес должны разделить.