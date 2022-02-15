Лондон, , 10:18 — REGNUM Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью газете Guardian заявил, что не может обнародовать ответ главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но, в общем, он «неудовлетворительный».

Владимир Чижов Mil.ru

По его словам, страны Евросоюза «были слишком робкими, чтобы ответить от лица своих национальных государств».

Ранее Боррель сообщил, что передал российской стороне ответ от имени всех стран ЕС на письмо по вопросам безопасности, направленное Лавровым отдельным странам ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чижов заявил, что Россия будет везде защищать своих граждан и в том числе — в Донбассе.

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