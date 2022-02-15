Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга решили сократить так называемый «комендантский час», а проще говоря запрет на ночную работу общепита и объектов досуга и развлечений. С 21 февраля вместо нынешних 23 часов разрешенное время работы таких заведений продлевается до двух часов ночи.

Кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Новые изменения в антиковидное постановление Смольного №121 подписал 15 февраля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В соответствии с документом, до 02:00 будет разрешено работать ресторанам, кафе, циркам, концертным залам, кинотеатрам, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, объектам развлечения и досуга, каткам и аттракционам.

Также до двух часов ночи возможно проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

«По-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания», — уточнили в правительстве Санкт-Петербурга.

Напомним, тем же документом в Петербурге сняты ограничения для владельцев официальных справок о наличии антител к коронавирусу, они приравнены к обладателям сертификатов о вакцинации и перенесённом ковиде.

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