Москва, 15 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Бывшую промышленную зону «Владыкино» в Москве реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы», сообщает 15 февраля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Площадь участка бывшей промзоны «Владыкино», подлежащего комплексному развитию по программе «Индустриальные кварталы», превысит 7 га. С одной стороны территория ограничена МЦК, а с другой — Сигнальным проездом», — сообщил Ефимов.

По его словам, сейчас в этом месте располагаются склады и офисы. Объём частных инвестиций в проект может составить 23 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет — 900 млн рублей. Реорганизация даст городу более 2 тыс. рабочих мест.

Как пояснил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в рамках проекта планируется возведение 220 тыс. кв. метров недвижимости.