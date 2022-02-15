Тверь, 15 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сразу к трём муниципальным компаниям Тверской области были поданы банкротные иски одним и тем же истцом — ООО «Газпром межрегионгаз Тверь». Во всех случаях причиной стали крупные долги. Арбитраж региона пока не принял иски к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Исковые заявления поданы 11 февраля 2022 года. Все три компании-должника занимаются в том числе поставкой тепла потребителям.

Первым ответчиком стало муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Завидово», созданное в 2011 году администрацией сельского поселения «Завидово». Основанием для обращения в суд стала задолженность в размере 7 947 591,36 рубля.

В тот же день иск получило и МУП Вышневолоцкого городского округа «Объединенное коммунальное хозяйство», зарегистрированное в ЕГРЮЛ в 2017 году. Причиной стал долг — 90 960 201,89 рубля.

Ответчиком по третьему иску является МУП «Спирово-Тепло» из одноимённого района. Его долг составляет 32 774 207,74 рубля. Предприятие было создано в 2017 году.