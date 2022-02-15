Лысьва, Пермский край, , 10:16 — REGNUM В Пермском крае глава Лысьвенского городского округа Александр Гончаров подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщают СМИ.

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Гордума рассмотрит заявление 17 февраля на внеочередном заседании. По данным издания «Коммерсантъ» в новом конкурсе на пост главы муниципального образования Гончаров участвовать не планирует. Такое решение связано с ограничениями по возрасту для госслужащих и состоянием здоровья.

Добавим, Александр Гончаровв 2007 — 2012 году являлся главой администрации Лысьвенского муниципального района. В 2015 — 2016 году — заместитель главы по развитию Чусовского муниципального района. В 2017 году по результатам конкурса стал главой Лысьвенского городского округа.