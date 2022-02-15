Варшава, 15 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Государственный архив Польши 14 февраля открыл выставку архивных документов из истории Армии Крайовой. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Во время церемонии открытия директор Госархива Мариуш Ольчак, представляя документы, отметил, что одним из важнейших там является приказ №74 Главного коменданта Армии Крайовой генерала Стефана Ровецкого, позывной «Грот».

»Это приказ о создании Армии Крайовой. Она должна была стать единой в отличие от союзов, конфедераций, разного рода военных групп, которые действовали до этого подпольно. Переименование должно было показать, что единственной главной силой является организация под названием Армия Крайова. Сбор документов, которые хранятся в архиве, описывает эту трансформацию Службы победе Польши, Союза вооруженной Польши в Армию Крайову», — сообщил он.

Ольчак добавил, что в Варшаве сейчас находится самая большая в мире коллекция оригинальных документов Армии Крайовой и всего польского подпольного движения времен Второй Мировой войны.

Выставка посвящена 80-летнему юбилею создания структуры. 14 февраля 1942 года по приказу главнокомандующего польскими вооруженными силами генерала Владислава Сикорского подпольная организация «Союз вооруженной борьбы» была переименована в Армию Крайову. Ей руководило польское правительство в изгнании. В состав армии вошли ряд организаций, которые раньше были вне «Союза вооруженной борьбы». Во время Второй Мировой войны Армия Крайова оказывала сопротивление как нацистской Германии, так и Советскому Союзу.

При этом территорию республики от нацистских оккупантов в 1944 и 1945 годах освобождала Красная Армия.