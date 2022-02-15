Ярославль, 15 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Ярославле могут построить новый трёхэтажный спорткомплекс. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net ФОК «Sport Line»

Подробности рассказал собственник земли — ООО «Спортивный комплекс Автомобилист». В планах у фирмы — строительство трёхэтажного здания на 50 мест с детским бассейном, тренажёрным залом и административными помещениями. Расположится он рядом с уже существующим физкультурно-оздоровительным комплексом «Sport Line» на территории, ограниченной улицами Свердлова и Богдановича, а также проспектами Толбухина и Ленина.

Построить здание хотят за три года, пока что нет проекта, его должны выполнить в течение года с момента утверждения проекта планировки самой территории. В городском департаменте градостроительства уже проверили документы и назначили общественные обсуждения. Они проходят сейчас на сайте мэрии Ярославля.