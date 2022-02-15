Архангельск, , 10:14 — REGNUM Пенсионера из Архангельска будут судить за переписку со школьницей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Социальные сети Иван Шилов, ИА REGNUM

П о данным ведомства, в 2020 году 60-летний обвиняемый познакомился в одной из социальных сетей с 15-летней девочкой, проживающей в Самарской области, начал с ней переписку на сексуальные темы, отправлял порнографические фотографии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, в том числе, среди несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет»), п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет»).

Обвиняемый заключен под стражу, свое отношение к предъявленному обвинению высказывать отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава министерства образования и науки Архангельской области приговорен к пяти годам лишения свободы за развращение школьниц.