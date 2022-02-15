Бишкек, 15 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Популярный киргизский комик Борончу Кудайбергенов, который является также советником постпреда президента Киргизии в Чуйской области, очень рад тому обстоятельству, что его соотечественники в Москве стали чувствовать себя как дома. «Раньше в Москве боялись кыргызы, а сейчас дошло до уровня, когда русские сами боятся кыргызов», — заявил он интервью газете «Жаны Ордо» накануне своего визита в Первопрестольную.

Киргизы

Также Борончу Кудайбергенов поделился наблюдением о столичном засильи граждан Киргизии: «Начиная с выхода из аэропорта, в какое учреждение ни зайди, возможно, в магазинах, кафе, ресторанах, супермаркетах типа «Ашан» сидят кыргызы, начиная с администраторов и до кассиров».

По его словам, складывается такое впечатление, что в Москве русских не осталось.

«Мало того, кыргызы сами открывают такси-группы, берут на работу 100−200 таксистов, всесторонне распоряжаются. Самое интересное, Москву отличает Кремль, учреждения-предприятия, а остальной рабочей сферой завладели наши соотечественники.

В выходные дни свадебный той, суннот-той, день рождения и другие хорошие вещи проходят по-настоящему, все обеспечиваются кыргызской традиционностью, истинно кыргызскими блюдами, одеждой-обувью, в общем всем-всем до певцов, музыкантов. Если раньше жалели, мы «мучаемся в чужом народе», то сейчас, наоборот, они жалеют нас…» — пояснил чиновник.

Ему кажется, что «Москву приводят в движение кыргызы». «Экономику Кыргызстана тоже держат в основном мигранты. Я очень радуюсь этому», — резюмировал Кудайбергенов.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях директор киргизского центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, соцобеспечения и миграции Кубандык Акматбеков известил, что большинство киргизстанцев, а именно 1 млн 63 тысячи человек или более 15,8% населения республики, работают в России. При этом их количество было бы ещё больше, но 76 тысяч граждан Киргизии не могут въехать в Россию из-за того, что нарушили российское законодательство и были включены в «черный список».

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