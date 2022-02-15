Москва, 15 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Заявления о том, что в России будто бы стало так много трудовых мигрантов, что самих жителей РФ уже и не осталось, создают враждебную атмосферу в отношении приезжих рабочих и ведут к росту напряженности между РФ и Киргизией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил политолог из Киргизии Марс Сариев. Так он прокомментировал информацию о том, что советник постпреда президента РФ в Чуйской области Борончу Кудайбергенов высказался в том смысле, что в настоящее время в РФ киргизы стали столь многочисленны, что пугают местное население, которого в Москве, кажется, уже и «не осталось».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Такие высказывания должностного лица не будут способствовать тому, что в РФ, и в частности в Москве трудовые мигранты будут приветствоваться, — посетовал Сариев. — Сейчас и так идет ужесточение. Такие высказывания только подливают масла в огонь антимигрантских настроений. Крупные компании, которые привозят трудовых мигрантов, в общественном мнении противопоставляются простому населению, которое полагает, что в РФ наблюдается засилье мигрантов, из-за которых местные жители теряют рабочие места. И такие высказывания только усугубляют фобии шовинистического характера. Видимо, он (Кудайбергенов — прим. ИА REGNUM) не учел, что его высказывание в местной прессе будет переведено и станет общественным достоянием в России. Поэтому я не приветствую высказывания такого рода, так как они создают напряженность между нашими странами».

Как полагает политолог, если в РФ усилятся антимигрантские тенденции, то это может в итоге дестабилизировать Киргизию.

«Такого рода заявления создают враждебную атмосферу в отношении мигрантов. А у нас около 1 млн киргизов находятся на работе в России, и если даже треть или четверть вернется домой, то это может дестабилизировать республику. Поэтому официальным лицам следует быть очень осторожными в своих заявлениях», — подчеркнул Сариев.

Напомним, как сообщалось ранее, Кудайбергенов заявил, что киргизы смогли «прочно обосноваться» в российской столице, что «в Москве русских не осталось» и что «русские сами боятся киргизов».