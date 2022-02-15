Астана, 15 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Правоохранители в Казахстане задержали двух иностранных граждан, которых обвиняют в захвате здания администрации (акимата) Алма-Аты во время январских беспорядков. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Gov.kz Сожженные во время протестов в Алма-Ате автомобили полиции

«Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, оборонявших здание», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, причастность задержанных установлена по записям с видеокамер наблюдения. Суд постановил их арестовать на время ведения следствия.

Сообщается, что в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим участие в массовых беспорядках и насилие в отношении представителей власти.

Напомним, во время массовых беспорядков в Казахстане больше других городов пострадала Алма-Ата. Участники погромов захватили и устроили пожал в акимате города и в резиденции президента республики.