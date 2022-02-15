Махачкала, 15 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Власти Дагестана рассматривают вопрос о дальнейшем обучении учащихся сгоревших школ в Цунтинском районе. По поручению главы республики Сергея Меликова создана межведомственная рабочая комиссия при правительстве региона, которая проведет 15 февраля совещание, выехав в Хибиятлинскую и Мекалинскую школы, сообщили в пресс-службе минобра.

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Ранее в Цунтинском районе побывала комиссия министерства образования и науки во главе с врио министра Яхьи Бучаева и замминистра Али Магомедова.

Установлено, в настоящее время школьники из Мекалинской школы, сгоревшей в начале 2021 года, обучаются в жилом доме, приспособленном для занятий. В селе Хибятли после пожара в школе 10 февраля 2022 года дети занимаются во временных приспособленных помещениях, располагающихся в здании фельдшерско-акушерского пункта и старой школы-интерната.

Местные администрации считают, что в селах нужны новые школы, так как дорога до близлежащей школы, расположенной в селе Междуречье Цунтинского района, сопряжена с рисками для жизни и здоровья детей. В связи с этим рассматривается вопрос о выделении земли под новые образовательные учреждения. Минобр также рассматривает вопрос о возведении новых школ.

«Руководство минобрнауки РД отметило имеющиеся недостатки и недопустимость организации учебы в таких условиях, в связи с чем в короткие сроки необходимо возвести новое здание школы, в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций. Соответствующее предложение в ближайшее время будет направлено в адрес правительства Республики Дагестан», — говорится в сообщении ведомства.

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