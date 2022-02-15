Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Петербурге с 21 февраля со справкой об антителах в организме можно будет посещать мероприятия и общественные места, ранее доступные только обладателям сертификатов о вакцинации или перенесённом COVID-19. Новые изменения в антиковидное постановление Смольного №121 подписал губернатор Александр Беглов.

Тесты на антитела к коронавирусу Coronavirus-control.ru

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Как отметили 15 февраля в городском правительстве, основанием для них стали приказ Минздрава РФ от 04.02.2022 №58 и предписание главы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

С 21 февраля при предъявлении медицинских сертификатов о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции граждане смогут посещать:

— торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;

— музеи и выставки;

— театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;

— иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;

— бассейны и фитнес-центры;

— объекты розничной торговли;

— спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;

— пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;

— рестораны, кафе.

Напомним, уровень коллективного иммунитета в Петербурге является одним из самых высоких в России.