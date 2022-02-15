Санкт-Петербург, 15 февраля 2022, 10:15 — REGNUM В Петербурге с 21 февраля со справкой об антителах в организме можно будет посещать мероприятия и общественные места, ранее доступные только обладателям сертификатов о вакцинации или перенесённом COVID-19. Новые изменения в антиковидное постановление Смольного №121 подписал губернатор Александр Беглов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»
Как отметили 15 февраля в городском правительстве, основанием для них стали приказ Минздрава РФ
С 21 февраля при предъявлении медицинских сертификатов о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции граждане смогут посещать:
— торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
— музеи и выставки;
— театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
— иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
— бассейны и фитнес-центры;
— объекты розничной торговли;
— спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;
— пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
— рестораны, кафе.
Напомним, уровень коллективного иммунитета в Петербурге является одним из самых высоких в России.