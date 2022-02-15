* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:07 — REGNUM Ряд договорённостей, которые были достигнуты в Дохе между Вашингтоном и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившем власть в Афганистане в августе 2021 года, Соединёнными Штатами так инее были выполнены. Об этом заявил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

«США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договорённостях указано, что заключённые Исламского Эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло, пока мы их не освободили сами, после того как Кабул и другие провинции перешли под наш контроль», — сообщил в беседе с РИА Новости Мутаки.

Кроме того, по его словам, США обещали помочь с восстановлением Афганистана, но «вместо этого ввели санкции». Также, добавил министр, американская администрация вопреки обещаниям не исключила из чёрных списков официальных представителей новой власти.

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В свою очередь нынешняя власть Афганистана, несмотря на действия со стороны Вашингтона, будет придерживаться своих обещаний и не допустят использования территории своей страны против США.

«Мы пообещали им, что будем поддерживать с ними экономические и дипломатические отношения. Мы придерживаемся своих обещаний и выполнили все, что требовалось от нас», — констатировал Мутаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани заявил, что нынешнее правительство Афганистана привержено своим обязательствам по мирному соглашению, подписанному с Соединёнными Штатами в Дохе. Он подчеркнул, что после признания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), радикалы не будут никому угрожать.

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По его словам, только признанное правительство может гарантировать выполнение обязательств. При этом отказ признать правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «означает держать открытыми ворота враждебности против афганского народа», подчеркнул Хаккани.