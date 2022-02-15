Севастополь, , 10:07 — REGNUM В Севастополе в ковидные стационары попали 55 пациентов, данные за сутки 15 февраля опубликовала пресс-служба правительства города. Накануне, 14 февраля, сообщалось о 44 заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Выписаны 95 пациентов. На данный момент в больницах находятся 739 пациентов, из них 608 — с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — уточнили в пресс-службе.

В общей сложности за минувшие сутки в Севастополе подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как сутками ранее сообщалось о 618 новых заразившихся. Умерли ещё шесть пациентов.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 845 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 268 человек, скончались 2 036 пациентов.