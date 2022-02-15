Ташкент, , 10:07 — REGNUM В местном терминале ташкентского аэропорта состоялась торжественная встреча первого воздушного судна A321LR. Об этом сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Аirways.

Самолет

«По традиции первый самолет, прилетевший из города Гамбург, встретили водяной аркой. На встрече приняли участие руководство АО Uzbekistan Аirways, представители СМИ и блогеры, споттеры, а также почетные гости», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что самолёт, получивший регистрационный номер UK32101, совершил прямой перелёт длительностью 5 часов 30 минут из Гамбурга, где находится один из сборочных производств Airbus.

«Его пилотировал экипаж Uzbekistan Airways — Дилявер Карабаш и Шохрух Рахимов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания Uzbekistan Аirways станет первым оператором дальнемагистрального продукта Airbus в центрально-азиатском регионе.

«Самолет рассчитан на 188 пассажиров (16 мест в бизнес-классе, 172 мест в эконом-классе) и оснащен двигателями CFM International LEAP-1A. Авиакомпания планирует эксплуатировать свой первый A321LR на региональных и дальнемагистральных маршрутах», — говорится в сообщении.