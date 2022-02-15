Биробиджан, 15 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Биробиджанском районе плохо чистят снег на дорогах, которые связывают населённые пункты между собой и с областным центром. На состояние проездов в соцсетях пожаловалась жительница села Дубовое, сообщило 15 февраля ИА EAOMedia.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

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В населённом пункте уже несколько дней подряд снегопад. Автомобили могут проехать, но медленно. Снегоуборочной техники нет, пожаловалась жительница села. Она отметила, что не очищен участок дороги Головино — Надеждинское — Дубовое — Казанка — Жёлтый Яр. Дальше, ближе к Биробиджану, проезд в нормальном состоянии.

«Дорога не чистится, не видели даже, чтобы грейдер прошел. Муж поехал в Биробиджан, еле как пробрался до Жёлтого Яра. Хорошо, если за два часа доедешь», — рассказала женщина.

Свои слова она подтвердила видеозаписью, на которой видно, что дорога завалена снегом.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация столицы Еврейской автономии не предпринимает должных мер по содержанию городских дорог в надлежащем состоянии, сделала вывод прокуратура региона. Поводом для претензий стали неочищенные от снега перекрёстки, межквартальные проезды, остановки и тротуары в Биробиджане.