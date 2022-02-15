Нур-Султан, , 10:06 — REGNUM Генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов представил отчёт президенту республики Касым-Жомарту Токаеву о ходе расследования январских массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

Генпрокурор сообщил, что заведено 3070 уголовных дел. Из них 2710 связаны кражами, грабежами, хулиганством, хищением оружия и т. д. Кроме того, 173 дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий правоохранителями.

Также, как отметил Нурдаулетов, 179 дел ведутся непосредственно о массовых беспорядках и актах терроризма. Ещё 15 дел возбуждены в связи с обвинениями в государственной измене и попытке захватить власть.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что ряд должностных лиц обвинили в сдаче государственных учреждений участникам беспорядков. Тогда в руки погромщиков попало более 1,5 тыс. единиц оружия. Всего с учетом грабежей оружейных магазинов, к нарушителям попало 3388 единиц оружия, из которых правоохранители нашли только треть.

«Глава государства указал на важность соблюдения конституционных прав граждан, попавших в орбиту уголовного преследования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в начале января в Казахстане начались протесты, связанные с резким ростом цен на сжиженный газ для автомобилей. В ряде городов протесты переросли в массовые беспорядки, участники которых вели перестрелку с правоохранителями.