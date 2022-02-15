Барнаул, 23 апреля, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Предприниматели Алтайского края одними из первых подключились к участию во всероссийской акции помощи #МыВместе, помогающей противостоять распространению эпидемии коронавируса. К примеру, сотрудников КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», выявляющих коронавирус, помимо бесплатных тест-систем и дизинфецирующих средств обеспечили питанием. Как сообщает сегоня, 23 апреля, алтайский штаб акции, инициаторами стали член регионального штаба ОНФ, заместитель председателя регионального парламента по здравоохранению и науке Николай Якушев и работники пироговой «Мама испекла».

Алтайский штаб всероссийской акции «Мы вместе» Обеды для медиков алтайского диагностического центра предоставили участники акции «Мы вместе»

«Специалисты в средствах индивидуальной защиты много времени проводят в «красной зоне» и не имеют элементарной возможности выйти на обед. Обеспечить их питанием из собственного пищеблока сейчас невозможно, поэтому помощь предпринимателей особенно ценна», — отметила главный врач Диагностического центра Оксана Лексенкова.

Алтайский штаб всероссийской акции «Мы вместе» Пироги для медиков алтайского диагностического центра

Директор пироговой «Мама испекла» Владимир Хабаров рассказал, что егомама много лет работала терапевтом, руководила медицинским учреждением вБарнауле. С нелегким трудом медиков он хорошо знаком, поэтому не смогостаться в стороне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ширится круг волонтеров, изъявивших желание принять участие во всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе. К примеру, начальник отдела маркетинга АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток» Алексей Касаткин в прямом смысле слова помогает выживать пожилой женщине.