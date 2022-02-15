Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM На модернизацию и строительство очистных сооружений на Байкале в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» выделят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Байкал Kirsten Buerger

«Средства пойдут на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории», — отметили в ведомстве.

В частности, в Иркутске в ближайшие два года запланировано четыре этапа реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города. В Улан-Удэ в этом году начнётся реконструкция правобережных очистных сооружений. К концу года также запланировал ввод в эксплуатацию трёх сооружений в Забайкальском крае.

Власти ожидают, что в результате объём сточных вод в Байкал и его притоки к 2024 году уменьшится на 41,2%.