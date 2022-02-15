Москва, , 10:05 — REGNUM Снять антиковидные ограничения предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Сергей Миронов Kremlin.ru

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«Стоит отменить меры, вводимые под предлогом достижения целей вакцинации, — QR-коды, недопуски к работе, учебе, в целом все ограничения социальных и трудовых прав граждан», — считает Миронов.

На фоне распространения новых штаммов эффективность вакцинации объективно снижается, рассуждает парламентарий.

По данным разработчиков, эффективность «КовиВака» против «Омикрона» составляет 62%. Ранее Минздрав оценил эффективность «Спутника» в 70,5%. При таких цифрах заявленные цели по достижению коллективного иммунитета в 80−90% в принципе невыполнимы, уверен Миронов.

Чиновникам стоит перейти на более гибкую и спокойную политику в вопросах вакцинации и действовать исключительно убеждением, полагает он.

«Стоит уделить большее внимание разработкам более эффективных препаратов против новых штаммов. А также внедрять массовое бесплатное тестирование, которое позволит, в том числе, вовремя выявлять эти штаммы», — считает Миронов.